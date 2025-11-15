アメリカでシャチに追われたアザラシが写真家の乗ったボートに飛び乗り、間一髪で難を逃れました。【映像】アザラシ危機一髪！の瞬間（実際の映像）映像には、ボートに近づき潮を吹くシャチの群れと追われた小さなアザラシが水面に顔を出す様子が映っています。アザラシはボートの下に潜り込み…次の瞬間、ボートの船尾に飛び乗り避難することに成功しました。しかしシャチの群れは協力してボートを揺らし、アザラシは滑り落