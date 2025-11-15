アメリカのトランプ大統領は、自身が指示した「核兵器実験」について、核爆発を伴う実験を検討しているかどうかについて明言を避けました。【映像】臨界前核実験の様子（米・ネバダ州）「核実験をする。他国も実験しているからだ。我々はどんな国よりも多くの核兵器を持っている」（トランプ大統領）トランプ大統領は14日、記者団から核爆発を伴う実験を検討しているのかどうかを問われると、「言いたくない」として具体的な内