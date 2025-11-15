テレビ朝日は15日、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前9時半）30日放送の第40話から、志田こはく（21）が出演することを発表した。一河角乃／ゴジュウユニコーンを演じる。同役は、今森茉耶（19）が演じていたが、今月8日、20歳未満の飲酒で降板し、所属事務所もマネジメント契約を解除した経緯がある。志田は、これまで「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」（22〜23年）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスターを演じたほか金