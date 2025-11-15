子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。今回は、義実家に娘を預けていたときに起こった一件です。外せない用事があり、娘のヒナ（仮名）ちゃんを義実家に預けたアヤ（仮名）さん。お迎えに行くと、ヒナちゃんは七五三