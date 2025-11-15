´é¤òÊÂ¤Ù¤¿?4·»Äï¸«Èæ¤Ù?¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã(63)¤¬¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¡£¹ë²Ú¤Ê4·»Äï¤¬Â·¤Ã¤¿¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê·»Äï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¼¡ÃË¤ÎÎÉ½ã¡¢3ÃË¤Ç½°±¡µÄ°÷¤Î¹¨¹â´Ä¶­Âç¿Ã(61)Ž¤4ÃË¤Ç²è²È¤Î±ä·¼(¤Î¤Ö¤Ò¤íŽ¤59)¤¬ÊÂ¤ó¤À5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Ç6·î¤ËÀ¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿­¹¸¤µ¤ó(68)¡£¡Ö#ÀÐ¸¶²È¤Î·»Äï¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢