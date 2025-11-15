＜伊藤園レディス2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞28位で2日目を迎えた原英莉花が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。トータル7アンダー・14位タイで最終日に進んだ。〈連続写真〉ジャンボそっくり!?佐久間朱莉の長くて低いバックスイング初日はパーオン率100％ながら、パッティングを決めきれず悔しさをにじませていた。この日は「前半は3個決められたんですけど、後半は奥のピン