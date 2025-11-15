日本高等学校野球連盟は、来年３月に行われる「第９８回選抜高校野球大会」における「２１世紀枠」での出場校を選考するうえで、対象となる各都道府県連盟が推薦する１１月１４日現在での候補校（各都道府県１校）を発表しました。候補校として発表されたのは、「推薦校なし」と発表した大分と、各地区の推薦校と同じタイミングで発表される北海道を除く各都府県の推薦校４５校。２年連続で推薦されたのは、宮崎の県立延岡高