15日午前、宮城県仙台市の住宅近くにある柿の木で、イノシシ用のワナにかかった親グマ1頭が発見されました。近くには子グマが一時留まりましたが、その後、2頭とも駆除されました。警察によりますと、15日午前6時25分頃、宮城県仙台市の住宅近くにある柿の木で、イノシシ用のワナにかかった体長およそ1メートルのメスの親グマ1頭が見つかりました。親グマの近くには子グマが留まっていたことから、警察や猟友会などが警戒にあたり