自治体首長らと意見交換する自民党の小林政調会長＝15日午前、秋田県北秋田市自民党の小林鷹之政調会長は15日、クマによる人身被害が相次ぐ秋田県を訪れた。北秋田市では箱わな設置場所を視察。津谷永光市長らとの意見交換後、記者団に「住民が安心して外出できず、飲食店や宿泊業も相当大きな打撃を受けている」と指摘した。直接的な被害対応に加え、打撃を受ける地域経済への支援にも力を入れる意向を表明した。小林氏は「新