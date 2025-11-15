「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）かつて阪神にも在籍した呉昇桓氏が来場。紺色のスーツをビシッと着込み、水色のネクタイが目立つ色合いとなっている。呉昇桓氏は今季限りで現役を引退したが、阪神時代には２年間で１２７試合に登板し、４勝７敗８０セーブ、防御率２・２５。韓国プロ野球では歴代最多となる４２７セーブをマークした。阪神時代にはグラウンド上で笑顔を見せる