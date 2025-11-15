「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2025年11月9日、自身のインスタグラムを更新し、秋冬ファッションを披露した。「マフラー巻ける季節嬉しい」生見さんは、「マフラー巻ける季節嬉しい」とコメントし、ルイ・ヴィトンのマフラーを合わせたコーデを投稿。サングラスをかけた姿やバックショット、アップショットなどさまざまな表情をみせている。インスタグラムに投稿された写真では、黒いアウターと黒いパンツを着