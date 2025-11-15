全九州高校駅伝が14日、福岡県で行われ、女子の部は、神村学園が9連覇を果たしました。 5区間21．0975キロで競われた女子の部では、神村学園が1時間9分14秒で優勝。9連覇を達成しました。 また、鹿児島が1時間10分42秒で3位に入り、南九州代表として2年連続で全国高校駅伝への出場権を獲得しました。 ・ ・ ・