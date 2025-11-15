■これまでのあらすじ娘に髪飾りをくれた“可愛いお姉さん”。妻はその正体を夫の妹だと勘違いしていた。家族の大切さを再認識した夫は、この勘違いに乗じて矢部マリアとの関係を終わらせようとするのだった…■予想外の妹がやって来た ■よくわからないけどいい感じ！ ■妹の発言が気になった ■兄の威厳を見せるとき？そういえば以前、そこまで兄妹仲がいいわけではなかったと振り返っていましたね…まさかずっとこんな感情を抱