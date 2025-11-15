13日より米連邦政府機関が再開しました。10月1日より発表が延期されていた米経済指標が今後発表されると期待されています。雇用統計や消費者物価指数・生産者物価指数などを担当する米労働省労働統計局(BLS)は、状況を確認し、予定は分かり次第発表するとしています。10月3日に発表予定であった米雇用統計(9月)などについては比較的早い段階での発表が期待されますが、10月分はデータ取得自体が出来ておらず、米国家経済会