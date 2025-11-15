タリーズコーヒージャパンでは、2025年11月12日から福袋「2026 HAPPY BAG」の予約受付を開始。12月12日から店頭販売します。「5500円バッグ」＆「1万円バッグ」が登場"COFFEE MAKES ME HAPPY"をテーマに、1年間頑張った自分へのご褒美にぴったりなセットが登場しています。トートバッグや限定ビーンズをはじめ、ポケットサイズのカフェオレ／ミルクティーベース、タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」のグミなどが入って