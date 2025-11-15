女優の池田エライザ（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。美しい写真を披露した。「#film」と記したエライザは、至近距離で撮られた美麗な表情の写真を投稿。ファンからは「日本で、そして世界で一番美しい女性」「可愛いし、ミュージシャンとしても大尊敬」「アーティストでも女優でも美人」「かっこかわいいすぎる」「とっても美しい」「いつもいつも最高に可愛すぎる」などのコメントが寄せられた。