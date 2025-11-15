◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第1戦日本―韓国（2025年11月15日東京D）韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」の隅田知一郎投手（26＝西武）が15日、初戦の試合前に行われた囲み取材の際に韓国メディアから直撃取材を受ける場面があった。韓国戦に向けて日本の報道陣に囲まれ16日に予定されている登板への意気込みや調子、そしてピッチクロックやピ