RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第13弾参加アーティストとして、米津玄師が「トレモロ」をカバーすることが発表された。【写真】米津玄師がRADWIMPSトリビュートに「トレモロ」で参加本人コメント全文「トレモロ」は2007年にリリースされたアルバム『RADWIMPS 3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』に収録された楽曲で、ライブでも人