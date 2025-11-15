「戸田プリムローズ・Ｇ１」（１５日、戸田）井口が１５日の４日目を３、１着とまとめて予選突破に成功。後半７Ｒは３コースからまくりを決めて「外に押してもらえた分、まくれました。恵まれました」と笑みをこぼした。１５日の準優１０Ｒを見据えて「足は中堅ちょっと上くらいで、悪くはないです」とまずまずの評価を下すが、「上位とは差がありますね」と苦笑い。それでも、「展開を突ける足はあるし、しっかり集中して勝