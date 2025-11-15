名古屋競輪場のF1が16日、初日を迎える。15日は前検が行われた。S級初日特選12R。九州単騎の林慶次郎に誰が付くかに注目が集まった。まずは“西日本”の優先権がある藤田勝也だが「世話になっている岐阜勢へ」と中近連係を重視。代わって名乗りを上げたのが桜井正孝（38＝宮城）だ。「競輪は番手が追い込みの鉄則」が第1の理由。そして、こう続けた。「（8月の）小倉G3決勝で林慶次郎君の番手で競った経緯がある。（林大悟