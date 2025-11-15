大阪・関西万博の運営を支えたボランティアスタッフと写真に納まる万博協会の石毛博行事務総長（壇上左）ら＝15日午後、大阪市北区日本国際博覧会協会と大阪府・大阪市は15日、同市で式典を開き、大阪・関西万博の運営を支えたボランティアスタッフの代表に感謝状を贈った。協会の石毛博行事務総長は「万博の顔として現場の最前線で活躍していただいた」と謝意を伝えた。ボランティアスタッフは会場内や府内の主要駅、空港など