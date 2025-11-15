三笠宮妃百合子さまが１０１歳で逝去されて１年となった１５日、東京都文京区の豊島岡墓地で墓所一周年祭の儀が営まれた。喪主を務める三笠宮家の彬子さまや秋篠宮ご一家、常陸宮妃華子さま、高円宮妃久子さまら９人の皇族方が参列された。百合子さまが埋葬された墓前に米や酒などが供えられ、司祭長が祭詞を読み上げた。天皇、皇后両陛下の使者などに続き彬子さまが玉串をささげられ、皇族方も拝礼された。