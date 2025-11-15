「戸田プリムローズ・Ｇ１」（１５日、戸田）今泉友吾（３５）＝東京・１１２期・Ａ１＝が予選をオール３連対の活躍で突破。１５日の４日目後半８Ｒはイン逃げでシリーズ初白星を獲得して「逃げられて良かったです」と胸をなで下ろしていた。結果的に、予選３位通過で１５日の準優１０Ｒの１号艇を獲得。ベスト６入りを見据えて「同じような気象条件なら、このまま行きます」と方向性を定め、「ここまで来たら優勝戦に乗りた