痛風の初期症状は、足の親指の付け根に突然現れる激しい痛みが典型的です。多くの場合、夜間から早朝にかけて発症し、眠っていて突然目が覚めるほどの激痛に襲われます。発作が起こる前に関節の違和感やむずむず感を感じる方もいますが、前触れなく突然発症するケースも少なくありません。発作は治療をしなくても数日から1週間程度で自然に治まることが多いものの、これは炎症が一時的に収まっただけで、根本的な高尿酸血症