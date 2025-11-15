健康診断や血液検査で目にする「HbA1c」という数値。これは糖尿病リスクの評価や血糖コントロールを示す重要な指標です。どの数値が正常範囲なのか？ 数値が高い場合にはどうすれば良いのか？ この記事では、HbA1cの基準値や数値の見方、測定値の種類について糖尿病専門医の川名部先生が解説します。 監修医師：川名部 新（おばな内科クリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業。同大学病院では代謝内分泌を主として、糖