「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）2位REGZAゲーミングモニターRM-G245N（TVS REGZA）3位VA249HGVA249HG（ASUS）4位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）5位Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQiC34WQBA-RGGL（Xiaomi）6位Pixio PX246 WavePX246 Wave（Hamee）7