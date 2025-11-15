1977年11月15日新潟県の中学校で、バドミントン部の活動が終わり、自宅へ帰る途中だった横田めぐみさん（当時13歳）が、北朝鮮の工作員によって拉致された。拉致から48年―。半世紀近くたった今でも、めぐみさんの姿は一切見えない。めぐみさん以外にも政府認定の拉致被害者でいまだ帰国できていない被害者は12人。2002年に5人の拉致被害者が帰国して以降、なにも進展はみられない。家族は日本政府に「親世代が健在のうちに全拉致