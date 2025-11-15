◇サッカー国際親善試合日本2-0ガーナ (14日、豊田スタジアム)FIFAランク19位の日本代表は14日、国際親善試合で同73位のガーナと対戦し、2-0で勝利しました。試合後の記者会見で森保一監督は、後半7分に起きたガーナ代表MFアブ・フランシス選手と、日本代表の田中碧選手との接触プレーについて言及しました。森保監督は「少しでも早く良い状態でサッカーができるようになること、ケガの回復が順調に進むことを願っています」と述