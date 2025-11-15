15日の福島競馬8Rでアオラキ（牡5＝田村）は競走中に左第1指関節開放性脱臼を発症し、2周目向正面で騎手が落馬したため、競走中止した。騎乗していた小沢大仁（22＝フリー）は頭部の負傷で騎乗予定だった15日の福島9Rは吉田豊、11Rは松本に騎手変更となった。アオラキは予後不良だった。