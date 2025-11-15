【モデルプレス＝2025/11/15】テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）のヒロインの後任に、女優の志田こはくが決定したことがわかった。【写真】「ゴジュウジャー」ヒロイン降板した美人女優◆志田こはく「ゴジュウジャー」新ヒロインに決定同局は、11月30日放送の第40話から、一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役で、志田が出演することを発表。志田は「暴太