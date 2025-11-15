【モデルプレス＝2025/11/15】女優の谷花音が11月14日、自身のInstagramを更新。雰囲気がガラリと変わった舞台衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳元子役「お人形さんみたい」金髪ツインテールで雰囲気ガラリ◆谷花音、金髪姿で雰囲気ガラリ谷は「＃純烈御園座初座長公演 本日初日を迎えました！！！」とつづり、舞台衣装を着用したショットを公開。雰囲気がガラリと変わった金髪ツインテール姿を披露している。◆谷花