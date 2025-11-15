サッカー日本代表戦サッカー日本代表は14日、豊田スタジアム（愛知）で行われた国際親善試合でガーナ代表に2-0で勝利した。試合中、敵ベンチへ謝罪に出向いた日本代表選手の行動に反響が広がり、その姿勢に海外ファンも釘付けになった。喝采が送られたのは、日本代表MF田中碧の行動だ。後半、自身がシュート体勢に入った際、ボールではなく阻止しようとしたガーナMFフランシス・アブの足を蹴り上げる形に。相手選手はピッチで