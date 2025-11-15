伊藤園レディス第2日国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは15日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で第2日が行われ、28位で出た脇元華（GMOインターネットグループ）は、7バーディー、1ボギーの66で回って通算9アンダーとし、首位の永峰咲希（ニトリ）に2打差の8位に浮上した。オフに椎間板ヘルニアを発症して入った今季は、腰痛と付き合いながら32試合に出場。メルセデス・ランキングは58位で準シード圏（51