大食い企画が人気の双子姉妹YouTuber「はらぺこツインズ」が15日までに、YouTubeチャンネルを更新し、活動休止に至った詳細について説明した。 【写真】はらぺこツインズの姉・小野かこ（左）と妹・小野あこ はらぺこツインズは姉・小野かこ、妹・小野あこの1991年8月3日生まれの双子。2017年にYouTube配信をスタートさせた。デカ盛り料理や飲食店のチャレンジメニューに挑戦し「2人で約20キロを食べる大食いYou