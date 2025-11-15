東京六大学野球リーグの立大は１５日、２０２６年度の新幹部を発表。主将は落合智哉捕手（３年＝東邦）が務めることになった。落合は愛知の名門・東邦でも主将を務め、立大進学後は１年春、リーグ戦初出場。３年春から正捕手を託され、今秋リーグ戦では打率３割５分６厘、３本塁打、９打点の好成績をマーク。「打てる捕手」としても注目され、１２月に愛媛・松山で行われる侍ジャパン大学日本代表候補強化合宿にも名を連ねてい