◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、川崎春花（村田製作所）が６バーディー、３ボギーの６９で回り通算８アンダー１０位で最終日を迎える。「悪いショットが出たらボギーになってしまったりするけど、いいショットが少しずつ打ててきているかなと思う」と振り返った。３連続バーディーでスタートした。５番でボギーをたた