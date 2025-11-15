ボートレース三国のヴィーナスシリーズ第17戦「三国プリンセスカップ」は4日目を終えた。喜井つかさ（35＝岡山）は4日目1Rでイン逃げを決めると、続く9Rは戸敷との大接戦。惜しくも競り負けて2着も、計18ポイントを加算して勝負駆けに成功、準優進出を決めた。「（2着で）悔しいですね。それでも、最初に比べたら、だいぶ良くなっています。2日目に整備をして良くなった」。レース後はくちびるをかみしめながらも、足の上昇