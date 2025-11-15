【新華社貴陽11月15日】中国貴州省銅仁市印江トゥチャ族ミャオ族自治県の昔蒲村はかつて、石漠化（表土流出）が深刻な地域で、1990年代には森林率がわずか10％だった。数世代にわたるたゆまぬ努力を経て、同村は生態環境と産業の両面で大きな変革を遂げた。石がゴツゴツと露出し、水資源に乏しく、土地が細かく分散している困難を打開するため、地元の村民は自発的に石の間に土を盛って栽培用地を増やし、道路やため池の修繕や