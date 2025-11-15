１１日、起工式であいさつするクロアチアのブトコビッチ海事・運輸・インフラ相（中央）。（ポジェガ＝新華社記者／李学軍）【新華社ポジェガ11月15日】クロアチアのポジェガで11日、中国交通インフラ大手の中国路橋工程（CRBC）が建設を請け負うポジェガ−ゴディニャク高速道路建設プロジェクトの起工式が開かれた。式典には同国のブトコビッチ海事・運輸・インフラ相、中国の斉前進（せい・ぜんしん）駐クロアチア大使らが出席