三笠宮妃百合子さまの墓所で拝礼に臨まれる孫の彬子さま＝15日午後、東京都文京区の豊島岡墓地（代表撮影）三笠宮妃百合子さまが亡くなって1年となる15日、東京都文京区の豊島岡墓地で「墓所一周年祭の儀」が営まれた。喪主で孫の三笠宮家の彬子さまや秋篠宮ご夫妻、次女佳子さま、長男悠仁さまら皇族が出席され、親族や宮内庁職員ら合わせて約60人が参列した。彬子さまは墓前に進み深く拝礼し、秋篠宮ご夫妻らが続いた。天皇