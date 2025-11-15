関西大で講演する袴田巌さんの姉ひで子さん＝15日午後、大阪府吹田市1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑判決後に再審無罪となった袴田巌さん（89）の姉ひで子さん（92）が15日、大阪府吹田市の関西大で講演した。「巌だけが助かればいいわけではない。生きている限り、冤罪で苦しんでいる人と共に頑張りたい」と述べ、冤罪撲滅や死刑廃止などを訴えた。ひで子さんは、自身や巌さんの現在の生活状況などを説明。「せっかく皆