「東京デフリンピック」の開会式で入場行進する日本選手団。旗手は空手女子の小倉涼＝15日、東京体育館聴覚障害者による国際スポーツ大会、第25回夏季デフリンピック東京大会は15日、東京都渋谷区の東京体育館で開会式が行われ、開幕した。1924年の第1回パリ大会から101年で、日本での開催は初。ろう者や手話に対する人々の理解が深まり「共生社会」実現への新たな一歩となることが期待される。式典には秋篠宮ご一家、高市早苗