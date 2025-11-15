MLSプレイオフでナッシュビルを破って1回戦を突破したインテル・マイアミ。クラブのスターであるFWリオネル・メッシはインターナショナルマッチウィークに入る短い休暇を利用して、かつてのホームタウンであるバルセロナを訪れた。メッシは11月10日、自身のInstagramアカウントに、改修中のカンプ・ノウを訪れた写真や動画を投稿。『MUNDODEPORTIVO』によると、この帰還はクラブに知らされておらず、サプライズ訪問だったよう