MVPの回数で大谷翔平のボンズ超えは確実だと米メディアが伝えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平がナ・リーグMVPに輝き、3年連続4度目となる満票での受賞に米メディアも称賛の声を上げた。米メディア『ClutchPoints』は大谷について、「多くの偉大な選手たちが、その技術を磨くためにたゆまぬ努力をしているが、日本のスーパースターがいる頂点に近づくことさえできない。彼は、スキル、体格、強さ、スピード、そして精神