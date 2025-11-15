高知県安芸市で秋季キャンプ中の阪神が15日、独立リーグ高知ファイティングドッグス（FD）とともに、親子野球体験会「未来につなぐトライアルベースボール」を実施した。高知県の内外から参加した小学生とその保護者60組120人に対し、選手がキャッチボール、トスバッティング、ティーバッティングなどを指導、実演した。野球未経験者でも楽しめるイベントで、昨年に続いての開催になった。前川、西純はバッティング部門で、子