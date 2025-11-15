三重県四日市市での記録的な大雨で浸水した地下駐車場の復旧検討委員会が１４日にとりまとめた中間報告では、危機対応が地下にいた駐車場スタッフ２人に「強く依存した体制だった」とし、初動からの支援体制の強化が必要だと提言した。「急激な豪雨が常態化する昨今、スタッフが全てを行うことは困難。関係者が連携して対応する総力戦の体制構築が不可欠だ」。検討委で委員長を務めた川口淳・三重大教授は会合終了後、報道陣の