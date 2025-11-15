サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間14日、グループA、G、Lの6試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。A組では、首位のドイツがルクセンブルクに2-0の快勝。前半は0-0で折り返すも、後半開始早々にニック・ヴォルテマーデ選手が先制ゴールを決めると、終盤にもヴォルテマーデ選手が追加点を挙げ、ド