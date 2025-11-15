全国高校サッカー選手権熊本県大会は15日、決勝が行われ、大津高校が5連覇を果たし、全国への切符を手にしました。 水前寺競技場で行われた決勝戦は、大津とルーテル学院の対戦。5年ぶりの優勝を目指すルーテルは、積極的にゴールを狙います。両チーム、ここまでの3試合無失点で勝ち進む中、堅い守りを崩したのは大津。前半24分、ストライカー山下虎太郎が一瞬の隙をつき、落ち着いて先