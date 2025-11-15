巨人の田中瑛斗投手（２６）が１５日、前日１４日に巨人と支配下契約を締結した元日本ハムの北浦竜次投手（２５）について言及した。田中瑛と北浦は２０１７年のドラフトで日本ハムに入団した同期だ。当時は田中瑛がドラフト３位、北浦が５位指名を受けていた。この日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った田中瑛は練習後に報道陣の取材に応じ「同期がなるべく長く（野球を）やってくれるのはとてもうれしいし、同級生と一緒