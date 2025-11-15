お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。実家のリビングがある芸能人のグッズで埋め尽くされていることを明かした。伊達は「俺の実家のリビングはさゆの写真ばっかりですよ」と切り出し、めいで声優の伊達さゆりに言及。相方・富澤たけしから「ちょっと前は伊達さんの写真ばかりだった